مفوضية الاتحاد الإفريقي تشيد بلقاء المشري بعقيلة

أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، باللقاء الذي جمع في الرباط بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري،حيث كتب في تغريدة له على موقع تويتر: “أشيد باللقاء الذي جمع بالمغرب بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وآمل أن يبشر بحوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية التي تعيشها ليبيا”.

وكان رئيسي محلس مجلس النواب الليبي و المجلس الأعلى للدولة الليبية، قد اعلنا خلال ندوة صحفية مشتركة أمس بالرباط ، الاتفاق على تنفيذ مخرجات لقاءات بوزنيقة المغربة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية ،قبل متم شهر دجنبر المقبل.

ويعد لقاء الأمس والذي احتضنته الخارجية المغربية، الأول من نوعه بين الرجلين بالمغرب، ويأمل متتبعي الشأن الليبي أن يكون بداية لمرحلة من التفاهمات تقود الى اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، تمكن شعب ليبيا من اختيار مؤسساته الرسمية بطريقة حرة ونزيهة.