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منظّمات إيطالية تدعو إلى التظاهر لمنع تجديد الاتفاقية الإيطالية-الليبية حول الهجرة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

رفصت منظمات إيطالية تجديد الاتفاقية المتعلقة بالهجرة بين الجانبين الإيطالي والليبي.

ودعت المنظمات البالغ عددها أربعونَ منظمة، إلى التظاهر في شوارع إيطاليا، للحيلولة دون إقدام حكومتهم على تجديد الاتفاق، مُطالبينَ إيطاليا وأوروبا بالنهوض بمسؤولياتهم تجاه المهاجرين غير الشرعيين، وفقا لوكالة “أكي الإيطاليّة”.

وأكّدت المنظمات عدم صدور قرار رسمي بشأن الاتفاقية لرفضها، ما يعني أنها ستتجدّد بصورة تلقائية ولمدة ثلاثِ سنوات، محذّرين من مغبّة الاستمرار في الاتفاقية، على الأشخاص المحتجزين في ليبيا، باعتبارها دولة لا غير آمنة، وفق تعبيرهم.

الوسوم

#الهجرة غير الشرعية إيطاليا الاتفاقية الإيطالية روما طرابلس ليبيا

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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