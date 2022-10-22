العرفي: إذا تعثر ملف المناصب السيادية ستتعثر كل المسارات الأخرى

قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” ، إن لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الولة خالد المشري في المغرب خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية، قئلا: “نحن مع تغيير المناصب السيادية وصولاً إلى حكومة واحدة تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وتابع: “‘ملف المناصب السيادية ملف شائك ومعقد ويحتاج إلى الكثير من العمل”، لافتا إلى أن توحيد المؤسسات عن طريق تغيير شاغلي المناصب السيادية دون استثناء.

ونوه العرفي بأنه إذا تعثر ملف المناصب السيادية ستتعثر كل المسارات الأمنية والاقتصادية والدستورية.