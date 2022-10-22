لاختلاسها أكثر من 300 ألف دينار…. النائب العام يأمر بحبس موظفة في مصرف الجمهورية

الوطن / رصد

أمرت النيابة العامة بحبس إحدى موظفات فرع مصرف الجمهورية-صرمان، بعد ثبوت اختلاسها لأكثر من 300 ألف دينار.

وأكّدت النيابة عبر صفحتها على “فيسبوك”، قيام الدليل على الموظفة، بتحويلها المبلغ المالي إلى حسابات مصرفية يديرها أقرباؤها، وقيامها بعد ذلك بسحبه نقدً عقب تسييل صكوك مصدَّقة واردة إلى الفرع.

وقرّرت النيابة حبس مدير الفرع احتياطيا، لثبوت تعمُّده التخلِّي عن مفاتيح الولوج إلى المنظومة لصالح المتهمة، وإعراضه عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة المجرَّمة رغم ظهور المبالغ المالية أمامه على عكس طبيعتها.