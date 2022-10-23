المشري: حكومة “الدبيبة” تحوم حولها الكثير من الشبهات

الوطن / رصد

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إن الانتخابات في ليبيا تسدعي توحيد الأجسام والمؤسسات السيادية في البلاد.

وأكّد المشري في تصريحات صحفية، أن الانتخابات لا تستهدف معاقبة أشخاص بعينهم أو مكافئتهم، لافتاً أن تغيير جميع المناصب السيادية أمر حتمي ولا رجوع عنه.

وحول محافظ المصرف المركزي، قال المشري: “إذا كان الصديق الكبير شخصا جيدا فالبلد انتفعت به 11 سنة وإن كان غير جيد فيكيفه 11 سنة”.

واعتبر المشري أن حكومة الدبيبة لا تستطيع إجراء الانتخابات، وهنالك شبهات كثيرة جدا تحوم حولها، كما أن عدداً كبيراً من وزرائها إما استقالوا أو في السجون ولديهم مشكلات، وفق قوله.

وحول حكومة باشاغا رأى المشري أن حكومته لم تمر بالشفافية المطلوبة لإنجازها، كما أنها ليست حكومة توافقية، مضيفاً: “نعتقد أن حكومة باشاغا فيها نوع من المغالبة، وهي حكومة غير متوازنة، وندعو إلى اختيار حكومة جديدة قادرة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي”