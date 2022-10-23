المغرب يحل مشكلات مواطنيه في ليبيا بـ”قنصلية متنقلة”

أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس تنظيم قنصلية متنقلة إلى مدينة طرابلس، لخدمة المغاربة المقيمين بليبيا، وذلك ابتداء من يوم الإثنين المقبل ولمدة أسبوع في فندق «راديسون بلو» أو «المهاري» سابقا بالعاصمة.

وتعمل القنصلية المتنقلة على تقديم الخدمات القنصلية في أربع مجالات تتعلق بتسلم جوازات السفر المنجزة أو تقديم طلبات استخراج جواز السفر أو رخصة المرور، حسب بيان صادر عن القنصلية المغربية، اليوم السبت.

كما تعمل القنصلية على تسلم بطاقات التعريف الوطنية المنجزة، وكذا تقديم طلبات استخراج بطاقات التعريف الوطنية.

وفيما يخص الحالة المدنية ستقوم بتسلم طلبات تسجيل الولادات والوفيات مع استخراج شواهد عرفية خاصة بالزواج، فضلا عن تسليم الدفاتر العائلية إلى جانب التصديقات والشواهد الأخرى.

وجاء استحداث القنصلية المتنقلة بهدف تخفيف معاناة الجالية المغربية المقيمة بليبيا التي تسبب تأخر استئناف ممثلتها الدبلوماسية في طرابلس، في حرمانهم من عدة حقوق على خلفية تعذر تجديد وثائقهم الثبوتية، ما عرضهم لخطر فقد وظائفهم، وصعوبة السفر لغياب الجوازات، وصعوبة إعادة التسجيل في المؤسسات التعليمية.