زهيو: نرفض بشدة تخوين المؤيدين لتركيا وإصدار الأحكام المطلقة بحقهم

رأى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، أن حالة الاصطفاف الحاد التي ظهرت قبل أعوام بين شرق البلاد وغربها كانت المحرك الأساسي في ظهور المؤيدين لأنقرة، ولا تزال تهيمن إلى الآن على مواقفهم وتحركاتهم.

وأوضح زهيو في تصريحات صحفية، أن المنطقة الغربية ترى في تركيا الحليف الاستراتيجي الذي لا ينبغي التفريط فيه،.

وأكمل: «بالتالي فهي الأولى بحصد النصيب الأكبر من عقد التحالفات ومذكرات التفاهم مقارنة بدول أخرى بالمنطقة وخارجها، وبالطبع لا يمنع هذا أن هناك من يؤيد أنقرة كونها بالفعل راعية لتنظيم (الإخوان)، وبدرجة أقل لأنها نموذج للدولة القوية».

ويرفض زهيو «بشدة أي محاولة لتخوين هؤلاء المؤيدين لتركيا، وإصدار الأحكام المطلقة بحقهم»، معتبراً أن «الطريق الصحيح للتعاطي معهم استقطابهم للتوحد حول ما يصب في صالح ليبيا، وتطمينهم بشأن عدم وجود هجوم جديد سيستهدف العاصمة طرابلس».

وتابع قائلا: «لا بد أن نقول لهم إن المعارك العسكرية انتهت إلى غير رجعة، وأن يستشعروا أن الشرق الليبي أقرب إليهم من أنقرة»، منوهاً بـ«معارضة أصوات عديدة بالمنطقة الغربية للتدخل التركي بالبلاد، ورفضهم أيضاً لحكومة الدبيبة وللاتفاقيات الأخيرة التي عقدتها مع الأتراك».