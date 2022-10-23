البوسيفي: 3 أسباب دفعت صالح والمشري للتفاهمات

الوطن / رصد

عبّر السياسي بشير البوسيفي، عن تفاؤله للتفاهمات بين رئيسي مجلس النواب والدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري، قائلا إن “الأمور تسير كما يجب أن يكون”.

وقال البوسيفي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن التوافق بين أطراف النزاع المتمثلة في رئيسي مجلسي النواب والدولة جرى سريعا جدا، بسبب قناعة الأطراف بعدم نجاعة حل الأزمة عبر الحرب فجميع الأطراف منهكة نتيجة الحروب التي دخلتها خلال السنوات الماضية، والخوف من الاحتجاجات الشعبية، وضغط المجتمع الدولي الذي بات في موقف محرج بعد أن أرسلت الأمم المتحدة 7 مبعوثين فشلوا جميعهم في قيادة البلاد للحل.