زهيو: على مؤيّدي تركيا استشعار أن الشرق الليبي أقرب إليهم من أنقرة

الوطن / رصد

اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لحزب “التجمع الوطني اللّيبي” أسعد زهيو، أن ما شهدته ليبيا في الأعوام السابقة من حالة اصطفاف حاد، هو ما أدّى إلى ظهور مؤيّدين لتركيا في البلاد.

وأكّد زهيو في تصريحات صحفية، أن تركيا لا تزال تسيطر على مواقف مؤيديها وتحركاتهم منذ ذلك الوقت، لا سيما في المنطقة الغربية التي تعتبر تركيا حليفًا استراتيجيًّا لا يمكن التفريط فيه.

وأضاف أن هنالك مؤيّدين لأنقرة على اعتبارها راعية لتنظيم الإخوان، ولا بد من التعاطي مع هؤلاء لاستقطابهم من أجل التوحّد حول ما يصُب في صالح بلادهم، ويجب وأن يستشعروا أن الشرق الليبي أقرب إليهم من أنقرة” وفق تعبيره.

ولفت زهيو إلى وجود معارضة كبيرة في المنطقة الغربية للتدخل التركي بالبلاد، ورفضها لحكومة الدبيبة واتفاقيّاتها الأخيرة مع الأتراك.