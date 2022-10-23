المشري: لن نتراجع عن تغيير الصديق الكبير

أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في لقاء عبر قناة “الحدث” عدم تراجعهم عن تغيير كل المناصب السيادية.

وقال المشري في لقاء عبر قناة “الحدث” إن الانتخابات تتطلب توحيد الأجسام والمؤسسات السيادية ولا نعني بها شخصا معينا لمعاقبته أو مكافأته، مشددا على أن تغيير كل المناصب السيادية أمر حتمي ولا رجوع عنه.

وأضاف المشري: “إذا كان الصديق الكبير شخصا جيدا فالبلد انتفعت به 11 سنة وإن كان غير جيد فيكيفه 11 سنة”، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع إجراء الانتخابات ولا تسيطر على كل البلاد

وتابع: هناك شبهات كثيرة جدا تحوم حولها وعدد كبير من وزرائها إما استقالوا أو في السجون ولديهم مشاكل.

واستكمل المشري: حكومة فتحي باشاغا هي حكومة غير توافقية وفي نظرنا لم تمر بالشفافية المطلوبة لإنجاز الحكومة، ونعتقد أن حكومة باشاغا فيها نوع من المغالبة، وبغض النظر عن باشاغا هي حكومة غير متوازنة.

ودعا المشري إلى اختيار حكومة جديدة قادرة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي.