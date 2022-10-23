بن شرادة: يجب تفهم المصالح الاقتصادية التي تربط قطاعاً من رجال الأعمال الليبيين مع تركيا

قال عضو المجلس الأعلى للدولة ” سعد بن شرادة ” ، أن «كثرة التدخلات بالساحة الليبية من دول عدة غربية وعربية هي من عرقلت (التيار الوطني) في استقطاب المؤيدين لتركيا ولدول أخرى بالمنطقة، ودعوتهم جميعاً للتركيز على المصلحة الليبية، فضلاً عن عدم امتلاك هذا التيار للإمكانات التي تدعم مواجهته مع دول متدخلة بالبلاد عسكرياً وإعلامياً، وهو الأخطر. ».

كما دعا بن شرادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، لضرورة «تفهم المصالح الاقتصادية التي تربط قطاعاً كبيراً من رجال الأعمال الليبيين مع تركيا منذ عهد النظام السابق وحتى الآن، وهم لا ينحصرون في غرب البلاد فقط»،

لافتاً إلى تأثر فئات من الليبيين ممن زاروا أنقرة للعلاج أو الدراسة أو للتدريب كعناصر التشكيلات المسلحة، وهؤلاء جميعاً يرون أن التقارب مع دولة مثل تركيا متقدمة عسكرياً واقتصادياً قد يصب لصالح ليبيا أو على أقل تقدير لن يضر بمصالحها».