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بن شرادة: التدخل الدولي أضعف “التيار الوطني” في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

حمّل عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، التدخل الدولي في الشأن الليبي مسؤولية عرقلة “التيار الوطني” في البلاد.

وقال بن شرادة في تصريحات صحفية، إن حالة الاستقطاب الدولي لليبيين، جعلتهم أكثر ابتعادا عن التركيز على المصلحة الليبية، في ظل ضعف التيار الوطني وعدم امتلاكه لأدوات المواجهة مع الدول المتدخلة بليبيا عسكرياً وإعلامياً.

ودعا عضو “الدولة” إلى إدراك المصالح الاقتصادية التي تربط رجال أعمال ليبيين بتركيا منذ عهد النظام السابق وحتى الآن، وهم لا ينحصرون في غرب البلاد فقط، وفق قوله.

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الوطن الليبية

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