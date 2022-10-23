باتيلي: أودّ مساعدة الليبيين في تصميم حل لإنهاء الأزمة الحالية

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي اليوم السبت مجموعة من النساء في بنغازي، بينهن أكاديميات ومحاميات وناشطات.

وقالت البعثة الأممية في بيان إن اللقاء جاء كجزء من الجهود المتواصلة الرامية لجمع الآراء من مختلف الأطراف الليبية المعنية حول أنجع السبل نحو السلام والاستقرار.

وقال الممثل الخاص في حديثه للسيدات: “أودّ الاستماع إلى خارطة الطريق التي لديكن، ليس فقط في شؤون المرأة، بل عن كل جوانب الأزمة” وذلك في إشارة منه إلى التزامه بأن هذا اللقاء هو الأول من عديد من اللقاءات.

وأضاف: “أودّ مساعدة الليبيين في تصميم حلٍّ ليبي ليبي لإنهاء كل هذا”.