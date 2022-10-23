النائب العام: حبس مدير فرع مصرف الجمهورية بصرمان في واقعة اختلاس

أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية في صرمان في واقعة اختلاس 306 آلاف و738 دينار ليبي، وضبط وإحضار موظفة في المصرف.

وقال مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن التحقيقات في واقعة فساد شابت نشاط مسؤولي فرع مصرف الجمهورية في صرمان خلصت إلى قيام الدليل على اتجاه إرادة إحدى موظفات الرع نحو اختلاس المبلغ المالي، وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباها، وقيامها بعد ذلك بسحبه نقدا عقب تسييل صكوك مصدَّقة واردة إلى الفرع.

وفي مسار البحث ذاته؛ وقفت النيابة العامة على مسؤولية مدير الفرع عن «الضرر الجسيم» الذي لحق بالمال العام بتعمده التخلي عن مفاتيح الولوج إلى المنظومة لصالح المتهمة، وإعراضه عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة رغم ظهور المبالغ المالية أمامه على عكس طبيعتها، وفق البيان. وبناء على ذلك، أمرت النيابة بحبس مدير الفرع احتياطيا على ذمة التحقيق، وأمرت بضبط وإحضار المتهمة ومن أسهم معها.