الدبيبة: نتطلع لاستمرار التعاون الهادف مع إيطاليا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تتطلع لاستمرار «التعاون الهادف» مع الحكومة الإيطالية الجديدة، في ملفي الهجرة والطاقة.

وهنأ الدبيبة، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة، جورجيا ميلوني، بعد أدائها اليمين الدستورية، كأول امرأة تتولى رئيسة وزراء إيطاليا، متمنيا لها التوفيق.

وأصبحت جورجيا ميلوني، أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا، بعد أدائها وأعضاء حكومتها اليمين الدستورية، السبت، أمام رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا بقصر كويرينال الرئاسي في روما، لتبدأ ولاية أكثر حكومة يمينية التوجه منذ الحرب العالمية الثانية.