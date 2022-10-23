الدبيبة يُعرب عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الحكومة الإيطالية الجديدة في ملفي الهجرة والطاقة

العنوان-طرابلس

أعرب رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، عن تطلع حكومته لاستمرار التعاون الهادف مع الحكومة الإيطالية الجديدة، في ملفي الهجرة والطاقة.

وفي تغريدة له عبر حسابه بـ تويتر، هنأ الدبيبة رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة، جورجيا ميلوني، بعد أدائها اليمين الدستورية السبت، كأول امرأة تتولى رئيسة وزراء إيطاليا، متمنيا لها التوفيق.

وأدت جورجيا ميلوني وأعضاء حكومتها، السبت، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا بقصر كويرينال الرئاسي في روما، لتبدأ ولاية أكثر حكومة يمينية التوجه منذ الحرب العالمية الثانية.

وترأس ميلوني (45 عاما)، حزب إخوة إيطاليا القومي، وقد حققت الفوز في الانتخابات الشهر الماضي في إطار تحالف للأحزاب المحافظة، يضم حزب فورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، وفق وكالة رويترز.