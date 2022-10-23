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فضيل الأمين: لقد انتهى وقت الحديث.. وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات لإنقاذ ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المرشح الرئاسي السابق ” فضيل الأمين ” أنه حان الوقت لحل قوي ونهائي للأزمة الليبية.

‏واقترح “الأمين ” أن يختار مجلس النواب رئيس الوزراء أو يؤيده أو يعيد تأكيده من خلال عملية مفتوحة وشفافة وشاملة، يتم مراقبتها من قبل الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين. .

مضيفا أنه سيؤدي هذا إلى حكومة واحدة معترف بها دوليًا، ‏ وسيكون لهذه الحكومة التفويض الوحيد المعترف به لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

وتابع قائلا: ‏ كفى من التجنب والمماطلة العالمية، مؤكدا أن هناك خطة حان الوقت لاحتضانها ، والمساعدة في تنفيذ الخطة الوحيدة القابلة للتطبيق التي ستؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وليبيا مستقرة ومزدهرة.

متابعا: لقد انتهى وقت الحديث، وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات لإنقاذ ليبيا وهذا الحل الليبي الرائد الذي سينجح. وفقا لقوله .

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صحيفة الساعة 24

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