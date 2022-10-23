في المغرب.. عقيلة والمشري يبحثان ملف الانتخابات والوضع السياسي الليبي

العنوان-الرباط

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس السبت، برئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في العاصمة المغربية الرباط بحضور وزير خارجية المغرب، ناصر أبوريطة.

وبحسب بيان مجلس النواب، بحث اللقاء الملفات السياسية الجارية بالبلاد ولا سيما ملف الانتخابات والعمل المشترك لإيجاد حلول لها وفق الآليات بين المجلسين.

وجرى اللقاء بحضور أعضاء مجلس الدولة، صالح جعودة، وجلال حسن، وعبد المطلب بقص، ومحمد أبوسنينة.

وعبر الحاضرون عن امتنانهم لجهود دولة المغرب مملكة وحكومة وشعبا في تعزيز لغة الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية ودورهم السابق الفعال في استضافة الحوارات الليبية.

وأشاد الحاضرون بالدعم الدائم والمستمر للشعب الليبي من أجل كسر الجمود السياسي وإيجاد حل ليبي – ليبي.