توقيع اتفاقيات تعاون علمي متعلقة بتاريخ الدولة العثمانية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

وقع قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة بنغازي اتفاقيات تعاون علمي مع إدارة الأرشيف العثماني ومركز “إرسيكا” للأبحاث والتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في تركيا.

وقالت جامعة بنغازي أن توقيع الاتفاقيات جاء استكمالاً للاجتماعات السابقة خلال زيارة رئيس قسم التاريخ الأستاذ علام الفلاح في شهر سبتمبر الماضي بشأن مد جسور التعاون العلمي في مجالات الدراسات التاريخية.

وأضافت، أن عميد كلية الآداب الدكتور أحمد نجم والأستاذ علام الفلاح رئيس قسم التاريخ قاما بزيارة عمل إلى دولة تركيا، حيث التقيا كلا من الدكتور محمود رآول قليج مدير مركز إرسيكا للأبحاث والتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية والدكتور فاضل بيات مستشار المركز الأكاديمي وخبير الوثائق واللغة العثمانية بالمركز.

وقالت كما أجريا لقاء مع الدكتور جواد أكيجي مسؤول الإدارة الخارجية بمديرية الأرشيف العثماني بحضور الخبير درموش رئيس قسم الوثائق العربية.

وذكرت أنه تمت مناقشة بنود اتفاقيات التعاون العلمي والتي تتلخص في اتفاقية مع مركز “إرسيكا” بعقد مؤتمر علمي مشترك مع قسم التاريخ جامعة بنغازي حول أنماط وتداعيات الحكم العثماني في طرابلس الغرب ومشروع آخر وهو العمل على طباعة متخصصة لمجلد وثائق عن تاريخ بنغازي تحت عنوان (بنغازي في الأرشيف العثماني).

كما تتلخص في اتفاقية تعاون مع مؤسسة الأرشيف العثماني تتعلق بجانب التدريب حول علم الوثائق وتعليم اللغة العثمانية لعدد من أساتذة القسم وطلاب الدراسات العليا، وبند آخر يتعلق بالعمل على نسخ الوثائق التي تختص بتاريخ طرابلس الغرب بداية بفترة الحكم العثماني الأول ثم وثائق تتعلق بمتصرفية بنغازي وتوابعها من أقضية ونواحي خلال فترة الحكم العثماني الأول والثاني.

وقالت الجامعة، إنه تم الاتفاق على مسودة مبدئية بعد مناقشتها لتنفيذ شراكة وتعاون علمي والذي سيسهم في فتح آفاق جديدة أمام الأساتذة المتخصصين وطلاب الدراسات العليا والباحثين في علم الدراسات التاريخية بجامعة بنغازي.

وأكدت أنه سيتم توقيع هذه الاتفاقية خلال اجتماع رسمي بالدولة التركية في حضور رئيس جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي بعد الانتهاء من إعداد مسودة الاتفاقية.