بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 23 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 23 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء اعتدال في العوامل الجوية على اغلب مناطق ليبيا .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 30)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجبل الأخضر .

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (21-26)مْ .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب المتفرقة .

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-29)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:25)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:17).