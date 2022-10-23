الكبير: من الضروري الدفاع عن الوجود التركي في ليبيا

دافع عبد الله الكبير، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، عن تأييد تركيا من قبل «قطاعات غير هينة من المجتمع الليبي» على حد وصفه.

وقال الكبير في تصريحات صحفية إن ذلك “ضرورة فرضتها موازين القوى في ظل استمرار تدخل دول أخرى في الساحة الليبية، واستمرار تهديد العاصمة” على حد قوله.

وانتقد الكبير دعايات البعض بأن التأييد لأنقرة بات مطلقاً، وأن القوات التركية لا تنوي مغادرة الأراضي الليبية، قائلاً إن “التأييد ليس شيكاً على بياض” على حد زعمه.

وتابع بأن «إنهاء حالة الاستقطاب الراهنة يتوقف على إجراء الانتخابات، وإفرازها لشخصيات وطنية تعلي مصلحة البلاد» وفق قوله.