ميدل إيست مونيتور: تركيا ستبقى لاعبًا رئيسًا في تحديد مسار ليبيا المستقبلي

ليبيا – تابع تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية الرؤى التحليلية المتعلقة بالاتفاقية المبرمة مؤخرا بين الأتراك وحكومة تصريف الأعمال.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى إن إعلان هذه الحكومة المرتبط بكون هذه الاتفاقية ليست قانونًا ويمكن إلغاؤها في غضون 3 أشهر إذا قرر أي طرف الانسحاب منها لأي سبب من الأسباب لم ينهِ حالة التشكيك والرفض الرسمي والشعبي لها في ليبيا.

وأضاف التقرير: إن محور هذا الرفض يتمثل في التأكد من عدم قيام الساسة العاملين بصفة وكلاء لقوى أجنبية بإثقال كاهل ليبيا بأي التزامات طويلة الأجل، حتى يتم الوصول إلى سلطات جديدة تتمتع بالشرعية الكاملة والأهلية القانونية لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى.

وتابع التقرير: إن تركيا لا تمثل الخيار الأفضل عالميًا لتأهيل وتطوير قطاع الطاقة في ليبيا مقارنة بدول أخرى ذات باع طويل في هذا المجال. مبرزًا التساؤلات العديدة بشأن المغزى من عدم موافقة وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال على الاتفاقية وتجنب استشارة مؤسسة النفط في طرابلس بشأنها.

ورجح التقرير عدم تخلي تركيا عن الحفاظ على وتنفيذ أي صفقات تم إبرامها مع ليبيا لامتلاك الأخيرة إمكانيات هائلة من النفط والغاز والمعادن الأخرى ولموقعها البحري الإستراتيجي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة الكبيرة قياسًا بنظيرتها التركية، ما يعني إن أنقرة ستبقى لاعبًا رئيسًا في تحديد مسار البلاد المستقبلي.

ترجمة المرصد – خاص

