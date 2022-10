روتر: تدشين مشروع طريق صديق للبيئة يربط الكفرة بمشروع زراعي مجاور

ليبيا – كشف تقرير ميداني نشره موقع “روتر” الإخباري الأميركي عن تدشين أول مشروع طريق صديق للبيئة رابط بين مدينة الكفرة ومشروع زراعي مجاور لها.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد، نقل عن المشرف على المشروع مصطفى الصغير تأكيده تمتع المدينة وجوارها الجغرافي القريب بتربة خاصة لإنتاج العديد من المحاصيل المناسبة لهذا النوع من المشاريع المستخدمة للمواد الصديقة للبيئة والضامنة لعد تلويثها.

وقال الصغير: “يتم استخدام ذات التربة في المنطقة بعد دكها بدقة عبر استخدام معدات حديثة وبقوة تعادل 3 أضعاف القطران الإسفلتي”. فيما بين التقرير أن مزايا المشروع لا تقتصر على نوع وسعة المواد المستخدمة فيه بل تمتد لتشمل العمر الافتراضي له فالطريق لا يتأثر بارتفاع درجات الحرارة أو البرودة الشديدة.

ووفقًا للتقرير، يتم تنفيذ المشروع على أساس تطوعي من قبل إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال، مؤكدًا أن النجاح في هذه التجربة يفتح الطريق لتعميمها، خاصة وأن مدن الجنوب بها أنواع كثيرة من التربة ذات الخصائص المناسبة لهذا النوع من المشاريع.

وتوقع التقرير أن يتم تنفيذ المشروع بشكل كامل خلال السنوات القليلة القادمة بسبب ضيق المسافة، فيما قدمت الشركة المنفذة ضمانا أمده 5 سنوات لصيانة الطريق، مؤكدًا أن العديد من الطرق الداخلية التي تربط المدن في ليبيا لا سيما الجنوبية منها تعاني نظرًا لتوقف صيانتها خلال العقد الماضي.

وأضاف التقرير: إن الاضطرابات السياسية في البلاد تسببت في دمار الطرق وعدم الاهتمام بجانب الصيانة المرتبط بها، في وقت تشكل العديد منها خطرًا وشيكًا على المواطنين الذين يستخدمونها، بعد أن وقع العديد من الحوادث المخلفة للإصابات والخسائر في الممتلكات.

ترجمة المرصد – خاص

