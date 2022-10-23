ليبيا الان

رئيس مؤسسة الاستثمار: أتعرض لابتزاز وتهديد من أمير بلجيكي

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، إنه تلقى رسائل تهديد وابتزاز من الأمير البلجيكي لوران، بهدف الضغط عليه لتسوية ديون مزعومة للأمير على وزارة الزراعة الليبية.

وأوضح حسن في تصريحات لصحيفة “أفريكا” التابعة لمجلة “جون أفريك” الفرنسية أن الأمير البلجيكي استخدم نفوذه ووجه بإصدار سلطات بلاده أمرا بالقبض عليه وتعميمه عبر آليات التعاون الدولي بهدف التضييق على حريته على الرغم من عدم وجود علاقة لمؤسسة الاستثمار أو له بالديون المزعومة.

وشدد رئيس مؤسسة الاستثمار على رفضه جميع الإجراءات التي اتخذت، مشيرا إلى الضرر الذي أصابه وعائلته من هذه التهديدات وما قامت به السلطات البلجيكية لاحقا من إجراءات تأتي في سياق تنفيذ التهديدات.

الوسوم

#المؤسسة الليبية للاستثمار الأمير البلجيكي لوران بلجيكا علي محمود حسن ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك