رئيس مؤسسة الاستثمار: أتعرض لابتزاز وتهديد من أمير بلجيكي

الوطن| رصد

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، إنه تلقى رسائل تهديد وابتزاز من الأمير البلجيكي لوران، بهدف الضغط عليه لتسوية ديون مزعومة للأمير على وزارة الزراعة الليبية.

وأوضح حسن في تصريحات لصحيفة “أفريكا” التابعة لمجلة “جون أفريك” الفرنسية أن الأمير البلجيكي استخدم نفوذه ووجه بإصدار سلطات بلاده أمرا بالقبض عليه وتعميمه عبر آليات التعاون الدولي بهدف التضييق على حريته على الرغم من عدم وجود علاقة لمؤسسة الاستثمار أو له بالديون المزعومة.

وشدد رئيس مؤسسة الاستثمار على رفضه جميع الإجراءات التي اتخذت، مشيرا إلى الضرر الذي أصابه وعائلته من هذه التهديدات وما قامت به السلطات البلجيكية لاحقا من إجراءات تأتي في سياق تنفيذ التهديدات.