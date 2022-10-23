الخمس.. ضبط متهم في جريمة قتل فر من العدالة 10 سنوات

أخبار ليبيا 24

تمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من إلقاء القبض متهم بارتكاب جريمة قتل عمد في مدينة الخمس، ظل هاربًا من العدالة 10 سنوات في وقائع أخرى.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، السبت، أن الدوريات تمكنت من إلقاء القبض على المتهم “م، ع، ص” وإحالته إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة الخمس لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأشارت الداخلية إلى أن ملف القضية يعود إلى الثاني من فبراير الماضي، لافتة إلى أن المتهم قام بارتكاب عدة جرائم أخرى، من بينها جريمة قتل في عام 2018 بمدينة الخمس، كما أنه هارب من العدالة من 10 سنوات.