شركة الكهرباء: أعمال صيانة في تاجوراء والجفارة وزليتن وبنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء القيام بأعمال صيانة في مناطق متفرقة مثل تاجوراء والجفارة وزليتن وبنغازي.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء قامت بأعمال تركيب أعمدة خشبية وشد أسلاك هوائية ومد كوابل بمنطقة تاجوراء وذلك لتحسين وصيانة الشبكة الكهربائية ومعالجة الاختناقات وتوزيع الأحمال بالمنطقة.

وأيضا بدأت أعمال الصيانة على خط معهد النفط كما بدأت حملة لقطع الأشجار الداخلة على مساره بالإضافة إلى تغيير عوازل وأسلاك ضغط عالي على الخط المذكور من قبل فرق الصيانة بدائرة توزيع انجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

وجرى استكمال خط نقل الطاقة الكهربائية الواصل بين محطتي التبة وبئر الأسطى ميلاد جهد 400 ك.ف وذلك لتخفيف الأحمال على الخطوط السابقة والذي سيساهم بشكل كبير في نقل الطاقة والرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية .

ويتواصل العمل لتجهيز محطة 30/11 كَ. ف ابوراوي بمنطقة ماجر بزليتن وستسهم المحطة حال الانتهاء من تجهيزها وتشغيلها في تخفيف الأحمال على محطة 30/11 ك. ف ماجر ودعم شبكة 11ك.ف بالمنطقة.

وفي بنغازي قام فنيي ومهندسي إدارة النقل الشرقية بإصلاح منظومة مصفي الإشارات الخاصة بنقل إشارات الفصل والتوصيل لدائرة المرج رقم (1) جهد 220 ك.ف من داخل محطة الكوجليكس جهد 30/220 ك.ف.