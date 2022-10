أوحيدة: لم يتلقّ النواب أي معلومات بشأن اتفاق عقيلة والمشري بالمغرب

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أنه لم يتلقّ النواب أي معلومات بشأن اتفاق عقيلة صالح وخالد المشري بالمغرب، ولم تُطلع الرئاسة النواب على أي شيء حتى الآن.

أوحيدة قال في تصريح لقناة “فبراير”: “لم نتأكد بعدُ، ما إذا كان الاتفاق على تفاصيل المناصب السيادية أو أنه عام، ولكني متيقن بأن (الشيطان يكمن في التفاصيل)”.

واستبعد أن يتفق المشري وصالح بهذه السهولة، بل يظل تفاهمًا شكليًا دون نتائج ملموسة، كما علمتهم التجارب السابقة.

