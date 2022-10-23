حويلي: ندعو لعرض توافقات المستشار صالح والمشري بجلسة عامة

الوطن| رصد

دعا عضو المجلس الدولة “عبد القادر حويلي”، إلى عرض كل ما اتفق عليه رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري” بجلسة عامة بمجلس النواب ومجلس الدولة.

وأكد حويلي في تصريحات صحفية، إلى أن كل ما يمكن تطبيقة، يحتاج إلى أغلبية موصوفة في مجلس النواب بموافقة 120 عضوا وإلا لن يسلم أي من رؤساء المناصب السيادية الحالية.

وأَضاف عضو المجلس الدولة “عبد القادر حويلي”، أن نقص أعضاء مجلس النواب وخاصة بعد تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة، تجعل رؤساء المناصب السيادية الحاليين يطعنون في أي قرار من مجلس النواب دون نصاب.