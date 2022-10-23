الأرصاد: طقس معتدل على أغلب المناطق ودرجة الحرارة العظمى ٢٩

توقع المركز الوطني للأرصــاد الجويـــة خلال نشرته حول الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأحد 23/ 10/ 2022 وخلال اليومين القادمين، تمركز مرتفع جوي وسط ليبيا يساهم في اعتدال العوامل الجوية في اغلب المناطق.

وأشار المركز في نشرته، إلى أن درجات الحرارة العظمى تتراوح مابين (23–29)مْ ولا تتجاوز (21)مْ علي مرتفعات الجبل الأخضر وتنخفض اثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية.

وأوضح المركز أن حالة البحر هادئ إلى قليل الإضطراب على الساحل الشرقي .