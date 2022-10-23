بوقعيقيص: الأحزاب الداعية لاعتماد دستور 51 ستكون أول ضحاياه

اعتبرت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن الأحزاب الداعية لاعتماد دستور 51 ستكون أول ضحاياه، وقالت: «دستور 51 مع كل التبجيل لزمانه وتاريخه ولكن مانحن فاعلون به وفيه، و لا يجوز أن يتحصل الليبي على جنسية أخرى إلى جوار جنسيته الليبية

وهل سيقبل شركائنا في الوطن النص الوارد به الذي يجيز حرية المعتقد الديني ولقد شهدنا حكم إعدام دعوى الردة ولا أظنه يجيز الأحزاب فما ورد فيه نص خاص بالمنظمات فقط وستكون الأحزاب الداعية له أول ضحاياه».

وتابعت: «هل سيعيد الملكية وفيها الملك بكل حكمته وورعه هو الرئيس الأعلى للسلطات الأربعة أم أن الباب الخاص بالملكية سيتم قصه واجتثاثه من جذوره، في ظل هذه الإستقطاعات كلها لن يكون دستور 51 ولكن مسخ مشوه لدستور 51، إحفظوا للأوراق تاريخها وهيبتها وقيمتها المعنوية فلقد كانت رمز عظيم في زمانها وليس زماننا».