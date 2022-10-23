حفتر يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا

التقى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي والوفد المرافق له.

وبين مكتب الإعلام بالقيادة العامة للجيش أن اللقاء جرى في مكتب حفتر بمدينة بنغازي دون ذكر مزيد من التفاصيل حول محاور النقاش.

وفي سياق منفصل التقت التقت اللجنة العسكرية 5+5 بالقيادة العامة للجيش مع المبعوث الأممي إلى ليبيا.

كما استقبل القائد العام للجيش الليبي، أمس السبت، في مكتبه بمدينة بنغازي سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال والوفد المُرافق لها.