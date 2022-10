ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إنّ تغريدة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الرافضة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة تعدّ قفزة في الهواء يريد بها البقاء في السلطة ولا يسعى بها الوصول لإجراء الانتخابات.

عبد المولى وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، رأى أنّ الدبيبة يسعى لتدمير المؤسسات التنفيذية والرقابية في البلاد، إضافة إلى أنه يقدم الدعم للمليشيات من أجل بقائه في السلطة.

وقدم عبد المولى الشكر لأعضاء مجلس الدولة لشعورهم بخطر المسار الذي تسير فيه ليبيا في الوقت الحالي، مؤكدًا تواصلهم مع أعضاء مجلس الدولة، لافتًا إلى أنّهم يرفضون انقسام البلاد.

وأوضح عبد المولى أنّهم مستمرين من أجل التوافق وتوحيد المؤسسات التنفيذية والرقابية لتهيئة ظروف ملائمة لإجراء عملية الانتخابات في البلاد.

عبد المولى: تغريدة الدبيبة الرافضة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة تعدّ قفزة في الهواء

