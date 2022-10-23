اتفاق صالح والمشري.. بارقة أمل تلتقفها البعثة الأممية بترحيب ويرفضها الدبيبة

لقاء الفرقاء أعاد الأمل في إمكانية المضي قدما نحو حل الأزمة الليبية خاصة وأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري اتفقا خلال لقائهما في المغرب على منصبين من أصل سبعة مناصب سيادية في ليبيا.

رئيس مجلس النواب أكد أنه اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة وقبل نهاية ديسمبر القادم وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على العمل على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا في أقرب الأوقات.

وكشف عن اتفاق بشأن استئناف الحوار من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق خارطة طريق وتشريعات بالتوافق بين المجلسين.

من جهته، أشار رئيس مجلس الدولة إلى أن انقسام المؤسسات الليبية يعمق الأزمة في البلاد مؤكدا أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب على اثنين من سبعة مناصب سيادية، على أن يتم عقد حوار في الفترة القادمة بالمغرب لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة لم يلقى ترحيبا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي دعاهما إلى الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية وصفها بالعادلة تجرى على أساسها الانتخابات.

وقال الدبيبة في تدوينة على حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا. أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي.”

وأثارت هذه التدوينة حفيظة رئيس مجلس الدولة الذي رد عليه في تغريديتين متتاليتين عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “سيد عبدالحميد كفى بيعاً للأوهام للشعب؛ عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك؛ فقط قم بعملك.”

وأضاف في تدوينة أخرى، “الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا. أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي“.

وعلى الصعيد الدولي لم يلقى اتفاق صالح والمشري ردود فعل تذكر باستثناء ترحيب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي باستئناف الحوار بين صالح والمشري معربا عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما.

كما حث المبعوث الأممي جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

أما على الصعيد الشعبي فلم ترشح ردود فعل ملموسة على الأرض سواء كانت رافضة للاتفاق أو داعمة له وإن كان الليبيون بوجه عام يدعمون أي مبادرات تسؤدي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتساعد في تقريب حلم الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المراحل الانتقالية وتعيد الأمور إلى نصابها.