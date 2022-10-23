سبها تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

العنوان-سبها

سجل مركز سبها الطبي، اليوم الأحد، إصابة حالتين بفيروس كورونا المستجد، من بين 11 حالة جرى تحليل عينات لها.

وأوضح المركز في له أن مختبر نتائج تحاليل عينات “بي سي آر” التابع لها قام بتحليل العينات أمس ليجري اكتشاف أن اثنتين منا موجبة، و9 حالات سالبة.

وبدخول فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة تزداد المخاوف من احتمالات عودة انتشار الوباء بصورة أكبر مما هي عليه حاليًا.

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض الاثنين الماضي إصابة 12 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بين 370 عينة، وذلك في الفترة بين 10 و16 أكتوبر الجاري، مقارنة بـ7 حالات في الأسبوع السابق عليه.