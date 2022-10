ليبيا – علق عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد المنعم بالكور، على قرار حكومة تصريف الأعمال بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 900 دينار ليرد عليها مجلس النواب برفعه إلى 1000 دينار.

بالكور وفي تصريح خاص لموقع “العربي الجديد”، قال: إن رفع الحد الأدنى للرواتب وفق الزيادة التي أقرها المجلس سيزيد بند الرواتب والأجور إلى 70.5 مليار دينار.

