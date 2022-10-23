تقرير: باتيلي مطالب بلعب دور المساعد لعلاج المشكلات بين الساسة

الوطن|رصد

أوضح تقرير تحليلي نشرته “مجموعة الأزمات الدولية”، أن المبعوث الجديد إلى ليبيا “عبد الله باتيلي” مطالب بدور لعب المساعد في علاج المواجهة بين الساسة والتي قادت لاشتباكات مسلحة دامية في ليبيا.

ولفت التقرير الذي تحدث عن إمكانية تمكن المبعوث الأممي الجديد عبد باتيلي من المساعدة في حل الأززمة السياسية في ليبيا، إلى أن القوى الأجنبية التي ظهرت بوادر بشأن تنحية خلافاتها بشأن ليبيا قبل عامين، انقسمت هي الأخرى حول الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها المضي قدمًا في معالجة الأزمة الليبية.