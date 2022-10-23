أمن بنغازي.. بلاغ سب يقود لضبط شخص مدان بالقتل

أدى بلاغ قذف وسب وتهديد إلى ضبط شخص كان قد فر من مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة عام 2013 بعد إدانته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فضلا عن ارتكابه عمليات نصب وسرقة.

وبينت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها استجابت لشكوى مواطن وزوجته ضد أحد الأشخاص قام بتهديده وسبه وقذفه وتنفيذاً لتعليمات النيابة العامة بضبط المشكو فيه بسبب صدور أمر ضبط وإحضار ضده.

وجرى ضبط المشكو ضده وإحالته للمركز المختص ومن ثم إحالته النيابة العامة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن الشخص المطلوب كان محل شبهه لدى أعضاء التحريات وأصدر رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالتحري وجمع المعلومات عن الشخص الذي تم إيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل.

وقام أعضاء التحريات بالتحرك وجمع المعلومات عن الشخص المطلوب وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لمعلومات تفيد بأن الشخص المشتكى ضده كان نزيلاً بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ومن خلال التحريات أيضا لوحظ على الشخص المطلوب في الفترة الماضية الثراء الفاحش وشراء سيارات فارهه وإعطاء مبالغ مالية كهدايا لبعض الأشخاص وانتقل أعضاء التحريات إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية للإستدلال مع الشخص المطلوب.

وتبين من خلال الإستدلال معه أنه يُدعى ح.ب.م من مواليد 1987 وإعترف بقتله للمواطن س.م.و عام 2011 بمدينة بن وليد واعترف أيضا بهروبه من مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة وقدومه لمدينة بنغازي واعترف أيضا بواقعة إعتدائه على مواطن وزوجته وتهديده لهما.

وأفاد أيضا أنه عند قدومه لمدينة بنغازي قام بالزواج من امرأة أكبر منه سناً من مواليد 1960 وأقام معها بشقتها بمنطقة سوق الحوت وتنازلت له عن شقتها ومركبتها وأخذ منها بعض الأموال للعمل بها وأفاد بأن زوجته توفيت منذ فترة قليلة.

واعترف المتهم أبضا بسرقة مبلغ مالي من مسجد بمنطقة سيدي خليفة وأفاد بإمتلاكه لعقارات داخل المدينة وبسؤاله عن كيفية حصوله على هذه العقارات والمركبات أفاد بقيامه بعدة عمليات نصب واحتيال رفقة شريكه المدعو م.س.ع على تجار سيارات وآخر هذه العمليات كانت النصب والاحتيال على أحد تجار السيارات حيث قاموا بأخذ عدد35 مركبة آلية حديثة لغرض بيعها وسداد قيمتها التي تقدر بمبلغ 2.186.000 وقام ببيع المركبات رفقة شريكه ولم يقوموا بسداد المبلغ وأفادت التحريات ان شريكه المدعو م.س.ع لاذ بالفرار لدولة تركيا وأتخذت كافة الإجراءات القانونية وعرض المحضر على النيابة العامة.