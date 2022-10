ليبيا – علق المحلل الاقتصادي محمد الشيباني على قرار حكومة تصريف الأعمال بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 900 دينار ليرد عليها مجلس النواب برفعه إلى 1000 دينار.

الشيباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” قال: إن حكومة الدبيية ومجلس النواب دخلا في سباق على الوعود الشعبوية، من خلال إعلان كل منهما زيادة الرواتب على حساب الإنفاق العشوائي في البلاد.

