وزير الداخلية الإيطالي الجديد: سنكثف علاقتنا بليبيا لمنع الهجرة

قال وزير الداخلية الإيطالي الجديد، ماتيو بيانتيدوزي، إنه يجب أن تُحكم تدفقات الهجرة، فلا يمكننا السماح بعمليات رسو قوارب المهاجرين المستمرة بمآسي مثل هذه، في إشارة إلى انقلاب قارب صغير طوله ستة أمتار على بعد أميال قليلة من جزيرة لامبيدوزا وفقدان طفلة.

وفي تقرير لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، ترجمته صحيفة «الساعة 24»، قالت إن خطة وزير الداخلية الإيطالي الجديد بشأن الهجرة تشمل: تكثيف العلاقات مع بلدان المنشأ وكذلك بلدان عبور المهاجرين، وليبيا وتونس قبل كل شيء، والتعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين لمعالجة قضية لا توجد دولة يمكن أن تديرها بمفردها، مع مواصلة العمل الذي بدأته وزيرة الداخلية السابقة لوتشانا لامورغيزي، موضحة أن إيطاليا ستواصل المعركة من أجل اتفاقية اللجوء والهجرة الجديدة، وفي غضون ذلك ستطلب من شركائها الأوروبيين تولي المسؤولية.