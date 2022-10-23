شكشك يشارك في اجتماع لأجهزة الرقابة العربية بجدة

بحثت الدورة الرابعة عشر «للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة» (أرابوساي) مسائل الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكسك.

وقال ديوان المحاسبة إن شكشك ووفق ليبي شارك في الدورة المنعقدة بمدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري.

اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة الرقابية

واجتمع المجلس التنفيذي للمنظمة اليوم الأحد، إذ جرى عرض مجموعة من تقارير اللجان المختصة حول أنشطة المنظمة المختلفة خلال الفترة السابقة.

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استعراض مجموعة من التقارير خلال الفنية والإدارية

ومن التقارير التي عرضت في الاجتماع تقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية، وتقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية.

كذلك، تقرير لجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة، وتقرير مجموعة عمل الرقابة على تكنولوجيا المعلومات وغيرها من التقارير الفنية المطولة ذات العلاقة باختصاص المنظمة.

كما استعرض الاجتماع نتائج متابعة المبادرات التطويرية المقترحة من رئاسة المجلس التنفيذي واعتماد المخطط الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة بين عامي 2023 و2028.