قزيط: تفاهمات صالح والمشري تُقرّبنا من الانتخابات

الوطن| رصد

اعتبر عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، أن التفاهمات الأخيرة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، خطوة كبيرة وجيدة.

وقال قزيط، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، إن اتفاقات صالح والمشري منطقية لأنها ركزت على حزمة من التغيرات، لكنها لن تتم في المدة الزمنية التي حددها المشري.

وأضاف قزيط أنه بعد هذه التفاهمات سيتقدم المسار خطوات حقيقية، خاصة لو نجح صالح والمشري في قيادة مجلسيهما إلى الإيفاء بهذه الاستحقاقات والتفاهمات.

وأكد أنه إذا نفّذ عقيلة والمشري ومجلسا النواب والدولة التزاماتهم، ستصبح الطريق إلى انتخابات برلمانية ورئاسية أسهل، لكن الحديث عن انتخابات وشيكة هو كلام غير منطقي في ظل الانقسامات الحالية.