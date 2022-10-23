المبعوث الأممي يلتقي نشطاء حقوقيين

التقى الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الأحد عددا من النشطاء والحقوقيين.

وأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا الدكتور عبد المنعم الحر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه أكد خلال اللقاء على دور بعثة الأمم المتحدة في تعزيز ملف حقوق الانسان ودعم سيادة القانون وملاحقة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، وضرورة العمل والتعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سياق دعم المسار السياسي والحقوق.

وأعرب الحر عن رغبته في رؤية كل المترشحين للانتخابات الرئاسية يخوضون غمار التنافس دون استثناء أو تمييز .

وشدد الحر على أن نجاح رئيس البعثة في مهامه رهن الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة على أرض الواقع.

وبين الحر أنه لمس الرغبة الصادقة من المبعوث الأممي في حلحلة الملفات السياسية والحقوقية العالقة وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية المنقسمة.