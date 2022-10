أوغلو: لولا الدعم الذي قدمته تركيا لليبيا وخاصة في صد هجوم على طرابلس لكانت اليوم أشبه بوضع سوريا

ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو السبت إنه لولا الدعم الذي قدمته تركيا لليبيا وخاصة في صد ما وصفه بـ”الهجوم” على العاصمة طرابلس، لكانت اليوم أشبه بوضع سوريا، بحسب زعمه.

وجاء ذلك خلال لقاء أوغلو مع منظمات مجتمع مدني ورجال أعمال في ولاية هطاي جنوبي تركيا، المتاخمة للحدود السورية، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف أوغلو: “لكننا اليوم أصبحنا نوقع اتفاقيات لتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، ووقعنا اتفاقية في مجال الهيدروكربون”.

وأشار تشاووش أوغلو إلى المأساة المستمرة في سوريا منذ سنوات، وكذلك الأحداث المشابهة التي تشهدها ليبيا والعراق.

وشدد على أن تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان عدم تعميق هذه المآسي، ومنع وقوع دول أخرى في هذا الوضع.

