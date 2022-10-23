العرفي: اتفاق عقيلة والمشري سيكون بتغيير مناصب سيادية حزمة واحدة

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، على ضرورة النظر في منصب محافظ المصرف المركزي وتغيير الصديق الكبير.

وقال العرفي في تصريحات صحفية، إن تغيير المناصب السيادية ضمن اتفاق عقيلة والمشري سيكون بتعيين شخصيات جديدة في المناصب السيادية حزمة واحدة، ولن يتم تغيير أشخاص والإبقاء على آخرين.

وأشار العرفي إلى أن الخلاف بين صالح والمشري، أمر وارد، ومن حق أي منهما التمسك بشخص يرى أنه كفاءة.

وأوضح أن منصب ديوان المحاسبة أو هيئة الرقابة الإدارية، مناصب يتعامل رؤسائها مع تقارير مالية وإدارية صرفة ولا تمثل جدلية في الملف.