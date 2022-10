اليسير: تركيا تتابع مخططاتها الرئيسية في الاختراق الناعم للمجتمع الليبي عبر قنواتها الإعلامية والدرامية

ليبيا – أكد عضو المؤتمر الوطني العام السابق عبد المنعم اليسير أن معارضة بعض الشخصيات الوطنية للتدخل التركي في ليبيا لم يتأسس بناء على دوافع شخصية، أو للتقرب من محاور ودول أخرى كما يروج البعض؛ بل انطلاقًا من ماضيها الاستعماري للبلاد، والذي تحاول إعادته حاليًا بشكل محدّث، عبر اتفاقيات تعاون تصب لمصلحتها أكثر مما تصب في صالح البلاد، وتطيل أمد بقائها، فضلًا عن وجود قواتها في خمس قواعد عسكرية غرب البلاد.

اليسير وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أشار إلى أن ارتفاع عدد المؤيدين لتركيا مؤخرًا لا يعود لغياب الوعي بحقيقة مخططاتها، بقدر ما يعود لشعور الأغلبية بالإحباط من تحسن الأحوال بالبلاد، وهذا الشعور دفع كثيرين -وخصوصًا بصفوف النخب- للتفكير في مصالحهم الضيقة، بما في ذلك أنصار النظام السابق، وبالتالي تحول الدفاع عن التحالف مع تركيا إلى طريق مختصر ومضمون للفوز بموقع قيادي.

ودعا اليسير إلى ضرورة التفكير في مصير بعض فصائل المعارضة السورية المسلحة ممن أيدوا تركيا، فحولتهم في غضون سنوات قليلة إلى مرتزقة يقاتلون لحسابها في ليبيا ودول أخرى، مشيرًا إلى أن تخوف بعض الدول من استقبال الليبيين بأراضيها جراء الاضطرابات التي صاحبت السنوات الأولى لثورة فبراير، استُغل بذكاء من قبل تركيا، من خلال فتح المجال لهم، سواء للعمل والدراسة والاستثمار، كما تابعت مخططاتها الرئيسية التي بدأتها في عهد النظام السابق في الاختراق الناعم للمجتمع الليبي، عبر قنواتها الإعلامية والدرامية.

