شكشك يشارك في دورة الجمعية العامة للمنظمة العربية

الوطن|رصد

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك والوفد المرافق له اليوم الأحد، في فعاليات الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المنعقدة بجدة خلال الفترة من 23 – 27 أكتوبر 2022 بالمملكة العربية السعودية.

واستهل اللقاء في يومه الأول باجتماع المجلس التنفيذي الرابع والستين للمنظمة وعرض مجموعة من تقارير اللجان المختصة حول أنشطة المنظمة المختلفة خلال الفترة السابقة، منها تقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية، وتقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية، وتقرير لجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة، وتقرير مجموعة عمل الرقابة على تكنولوجيا المعلومات وغيرها من التقارير الفنية المطولة ذات العلاقة باختصاص المنظمة.

واستعرض الاجتماع أيضًا نتائج متابعة المبادرات التطويرية المقترحة من رئاسة المجلس التنفيذي واعتماد المخطط الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة (2023 – 2028).