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قزيط: التفاهمات بين عقيلة والمشري خطوة كبيرة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، أن التفاهمات الأخيرة بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، خطوة كبيرة وجيدة

وقال قزيط، في تصريحات صحفية: “اتفاقات المغرب منطقية جدا لكونها ركزت على حزمة من التغيرات، لكنها لن تتم في المدة الزمنية التي حددها المشري”.

وأضاف “بعد تفاهمات المغرب سيتقدم المسار خطوات حقيقية، خاصة لو نجح الرئيسان في قيادة مجلسيهما إلى الإيفاء بهذه الاستحقاقات والتفاهمات”.

وتابع “إذا نفّذ عقيلة والمشري ومجلسا النواب والدولة التزاماتهما، فسيذلل الطريق للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في وقت لاحق، والحديث عن انتخابات وشيكة هو كلام غير منطقي في ظل الانقسامات الحالية في أغلب المؤسسات”.

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«قزيط» المشري عقيلة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

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