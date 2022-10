ليبيا – اجتمع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا السبت مع الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي.

باتيلي أكد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة أن السبيل للخروج من الأزمة هو أن يجتمع الليبيون معًا لإيجاد حل ليبي.

ونوه إلى التزامه والتزام الأمم المتحدة بتيسير ودعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي.

