“بسبب تعنت الصديق الكبير”.. الجديد: ما يحصل في مصارف ليبيا كارثة

الوطن|رصد

أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن ما يحصل في المصارف الليبية كارثة حقيقية مشيرًا إلى أن صكوك المقاصة لا تتجاوز الخمسة آلاف دينار.

وقال الجديد في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يعني لو شركة تبي من شركة مئة ألف دينار بتعطيها عشرين صك، الدنيا وقفت والمعاملات بين الشركات فيها صعوبة شديدة بسبب نقص السيولة اولًا وبسبب توقف المقاصة ثانيًا“، مشيرًا إلى أن سبب بذلك هو الصديق الكبير الذي قال عنه الحبري أنه يرفض فتح المقاصة لأسباب واهية، وفق قوله.

وأضاف المحلل الاقتصادي “على الصديق الكبير إما فتح المقاصة أو الخروج والرد على الحبري وتبرير سبب عدم فتحه للمقاصة ومعالجة أرصدة المصارف، وهو من كان يشترط أن تتم مراجعة حسابات المصرف المركزي . وها هي شركة “دايلوت” قد انهت المراجعة فما مبرر قفل المقاصة بعد الآن؟، إطلع قول حتى حاحا“.