وليد اللافي يواصل منع «شمام» من بث الدوري الليبي بقوة إبراهيم الدبيبة

تتصاعد في طرابلس هذه الأيام فضيحة «اللافي – بوزلاعة» الرياضية ومحاولة حرمان قناة الوسط المملوكة لمحمود شمام من بث الدوري الليبي الممتاز، بعد تمكن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، وليد اللافي، من منع حصول قناة المسار ومقرها بنغازي على حقوق بث الدوري الليبي رغم أنها قدمت القيمة المالية الأكبر في المناقصة.

ويواصل وليد اللافي وزير الدبيبة للاتصال والشؤون السياسية، الضغط على وزير الرياضة عبد الشفيع بوزلاعة، وقناة ليبيا الرياضية لفسخ عقد حقوق بث الدوري الليبي الممتاز، الذي وقعته القناة التي تملك حقوق بث الدوري مع قناة الوسط في تعاقد قانوني لم يستطع اللافي ان يمنع توقيعه رغم تهديد بوزلاعة بأنه سيواجه غضب كلا من عبد الحميد الدبيبه وإبراهيم الدبيبة.

وأكدت مصادر حكومية لـ«الساعة 24»، أن وليد اللافي يستغل قربه من إبراهيم الدبيبة ليقوم بتهديد وزير الرياضة، وأن الدبيبة لا علم له بقيام وليد اللافي بمنع حصول قناة الوسط على إشارة البث للمباريات في مخالفة صريحة لبنود التعاقد.

من جهته، توعد محمود شمام المالك لقناة الوسط، وليد اللافي بأنه سيقوم بمقاضاته بسبب ما وصفه بالبلطجة وطلب منافع ماديه لشركات الإنتاج التابعة له مقابل السماح بمنح الاشارة لقناة الوسط وبث الدوري الممتاز.